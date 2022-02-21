شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 21 موقعاً لسكن العمالة بالجبيل لمخالفة الاشتراطات الصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - نفذت الأمانة خلال الستة أشهر الماضية 4190 جولة رقابية

- إغلاق 85 منشأة غذائية وإصدار 2399 مخالفة للاحترازات

أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 21 مسكناً للعمالة مُخالفا للائحة الاشتراطات الصحية بمحافظة الجبيل، وذلك خلال الجولات الرقابية التي نفذتها الأمانة على مدى الأسبوعين الماضيين بهدف التأكد من الإجراءات الاحترازية والاشتراطات النظامية والصحية.

ونفذت الأمانة خلال الستة أشهر الماضية 4190 جولة رقابية، على المنشآت التجارية والغذائية والصحية، بغرب الدمام، نتج عنها إغلاق 85 منشأة غذائية، وإصدار 2399 مخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا.

وأوضحت الأمانة إنه تم خلال تلك الفترة اتلاف 5900 كيلو من المواد الغذائية، مشيرةً إلى أن المخالفات تنوعت ما بين سوء النظافة العامه، وعدم وجود تراخيص أو شهادات صحية للعاملين، إضافة إلى مخالفات تتعلق بسلامة الغذاء المقدم للمستهلكين تم رصدها خلال الجولات الميدانية أو من خلال بلاغات المواطنين والمقيمين.