أمير الكويت وولي عهده يهنئان خادم الحرمين الشريفين بمناسبة يوم التأسيس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
هنأ صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس.
ونوه سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالمكانة المرموقة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية لدى المجتمع الدولي، والتي اكتسبتها من خلال إسهاماتها الحضارية وإنجازاتها التنموية المتعددة وبدورها الحيوي في تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.
وأعرب سمو أمير دولة الكويت عن بالغ اعتزازه بديمومة العلاقات الأخوية والوثقى التي تجمع الأسرتين الكريمتين على تعاقب الأزمان وعن الثناء على الأواصر الوطيدة والراسخة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، سائلا المولى تعالى أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين موفور الصحة وتمام العافية لمواصلة قيادة مسيرة الخير والنماء في المملكة.
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كما هنأ صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت أخاه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بمناسبة يوم التأسيس.
وأشاد سموه في برقية بعثها لخادم الحرمين الشريفين بالمسيرة الخيرة للمملكة الحافلة بالإنجازات الحضارية والتنموية، سائلا الباري جل وعلا أن يديم على أخيه خادم الحرمين الشريفين وافر الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة كل الرقي والازدهار.
كما هنأ صاحب السمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في برقية مماثلة خادم الحرمين الشريفين بهذه المناسبة.
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