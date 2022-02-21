«مايكروسوفت العربية» تُشارك في المؤتمر الدولي لتقنية البترول بالرياض

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة «مايكروسوفت» مشاركتها في مؤتمر IPTC الدولي لتقنية البترول لعام 2022، كراع ذهبي، الذي تنظمه شركة «أرامكو السعودية» برعاية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 23 فبراير 2022، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ لتبادل الرؤى حول أحدث التطورات والاتجاهات في الصناعة، والتقنيات الحالية والناشئة التي ستشكّل مستقبل قطاع الطاقة، وتحقيق التعافي العالمي من خلال الاعتماد على الطاقة المستدامة.

وما يؤكد أهمية مؤتمر IPTC الدولي لتقنية البترول لعام 2022 رعايته من قبل 4 منظمات وجمعيات صناعية دولية متخصصة في قطاع الطاقة، وهي: الرابطة الأمريكية لجيولوجيا البترول (AAPG)، والرابطة الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزياء الاستكشافية (SEG)، إضافة إلى جمعية مهندسي البترول (SPE).

وتشارك «مايكروسوفت» بمعية شركائها التقنيين بجناح نوعي رقم (3225)، في مؤتمر IPTC الدولي المقام في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بمدينة الرياض، سيستعرضون من خلاله أفضل الحلول والتطبيقات والتقنيات المُبتكرة والخدمات التي تقدمها في هذا الإطار؛ لمساعدة شركات قطاع الطاقة في تحقيق أهدافها للاستدامة، ووصولها إلى الحياد الصفري عبر خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة معها في دفع عجلة النمو الاقتصادي في أسواق الطاقة العالمية.

وأكد رئيس شركة «مايكروسوفت العربية» المهندس ثامر الحربي أن مشاركة مايكروسوفت في مؤتمر IPTC الدولي لتقنية البترول لعام 2022 تأتي امتدادًا لمشاركتها السابقة في نسخة 2020، موضحًا أن «جناح Microsoft المشارك سيبرز دور الحلول الرقمية والسحابية في تعزيز الاستدامة في مجال الطاقة، حيث باتت شركات النفط والغاز تنظر بإيجابية إلى مسألة الحفاظ على الخريطة البيئية، وهو ما يجعلها أكثر قابلية في البحث عن التقنيات التي تساعدها في هذا الإطار».

ووفقًا للحربي، فإن «حلول مايكروسوفت للطاقة أثبتت فعالياتها في الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن البيئي، وهو ما أسهم في تحقيق شركائنا نتائج ملموسة في خفض الانبعاثات الكربونية من الغلاف الجوي، لحفظ الحياة ورفع جودتها، وصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان، وهو ما يتقاطع مع رؤية شركة مايكروسوفت العالمية بأن تصبح «سلبية الكربون» بحلول 2030، كما أنها ستعمل جاهدة بحلول 2050 على إزالة جميع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي أطلقتها منذ تأسيسها في 1975».

يذكر أن شركة «مايكروسوفت العربية» شاركت في مؤتمر IPTC الدولي لتقنية البترول لعام 2020 كشريك للتحول الرقمي، الذي أقامته شركة أرامكو السعودية في مركز الظهران للمعارض بمدينة الظهران خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير 2020.