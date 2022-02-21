أمير مكة: 10 مليارات و 720 مليون ريال إجمالى تكلفة المشروعات بالمحافظات الشرقية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي خالد الفيصل أن إجمالي قيمة المشاريع المنجزة والجاري تنفيذها والمعتمدة في المحافظات الشرقية للمنطقة بلغت 10 مليارات و 720 مليون ريال ، جاء ذلك بعد أن تفقد سموه محافظات رنية والخرمة وتربة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال الأمير خالد الفيصل ” نسأل الله العون والتوفيق لتحقيق مايصبوا إليه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهدة الأمين، ولقد رأيت من الإنجازات خلال زياراتي للمحافظات مايسر ويُبهج وهذا يعكس إهتمام القيادة بالوطن والمواطن، كما أنني شعرت بالسعادة لما وجدته من تجاوب من الأهالي ومشاركاتهم للتخطيط لمستقبل محافظاتهم وتنفيذ المشاريع التي اعتمدتها الدولة.

وأضاف سموه ” كما لاحظت خلال جولاتي الاختلاف في الثقافة الفكرية لدى الإنسان السعودي الذي أصبح يتعامل بحرفية في استيعابة للامور وطرحة المشاريع وتنفيذها بشكل استثنائي” مؤكد أن هذا الكمّ من المشاريع والمبالغ المرصودة لها استفادت منه المحافظات والمراكز والقرى والهجر، فالتعليم الجامعي على سبيل المثال وصل إلى جميع المحافظات ، وهذه الأمور سارة وتدعو الإنسان للاطمئنان وأن خطط الدولة سليمة وتُنفذ بطرق وميزات فريدة ووفق دراسات حديثة ومتطورة. واختتم سموه حديثة بالقول “سعيد بروح الإعتزاز الكبيرة التي لمستها لدى الإنسان السعودي خلال زياراتي لمحافظات المنطقة”.

وترأس أمير منطقة مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات رنية والخرمة وتربة ومدراء القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وبلغت قيمة المشاريع في محافظة رنية 913 مليون ريال، شملت إنشاء مبنى البلدية ومشروع درء مخاطر السيول والأمطار وسفلتة وأرصفة وإنارة وإعادة تأهيل الطرقات وتحسين مداخل المحافظة وإنشاء ساحات مشاة ومظلات، ومشروع استكمال ازدواج طريق (بيشة ورنية والخرمة) في مراحلة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة.

وفي محافظة تربة بلغت قيمة المشاريع 524 مليون ريال، شملت 4 مشاريع لبلدية المحافظة منها مباني ومرافق عامة ومشروع درء مخاطر السيول والأمطار ومشروع استكمال البنية التحتية لمشروع إسكان تربة ومشروعان تابعان لمياه المحافظة و4 مشاريع للكهرباء و 4 مشاريع للنقل و5 مشاريع لجامعة الطائف و3 مشاريع للمياه والبيئة والزراعة.

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وفي محافظة الخرمة بلغت قيمة المشاريع 471 مليون ريال تمثلت مبنى كلية الجامعة للبنات ومكتب وزارة المالية ومبنى معهد الثانوي الصناعي.

وبغلت الطائف 9 مليارات و 600 مليون ريال وفي ميسان 27 مليون ريال وفي المويه 194 مليون وفي رنية 913 مليون ريال.

كما استقبل سموه في محمية الإمام سعود بن عبدالعزيز الملكية التي تعتبر ثاني أكبر محمية مسورة في العالم عدداً من الأهالي والأعيان.