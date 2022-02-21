محكمة الاحوال الشخصية بتبوك تعلن عن بيع عقارين سكنية

محمد بن مسعود - الدمام - 07-20-1443 03:20
صدى تبوك – التحرير
تعلن دائرة الاحوال الشخصية الرابعة بمحكمة الاحوال الشخصية بتبوك عن رغبة الورثة في بيع الأرض السكنية رقم ( ٥٧٥ ) من المخطط رقم ت/ت/٥٦٩ الواقعة بحي المخطط السكني رقم ١ شمال جامعة تبوك حيث قرر قسم الخبراء بالمحكمة بيعها بالثمن الذي يحقق المصلحة والغبطة للقاصر.
كما تعلن عن رغبة الورثة ايضا ببيع الأرض السكنية رقم ( ٥٠٥ ) من المخطط رقم ت/ت/٥٦٩ الواقعة بحي المخطط السكنية رقم ١ شمال جامعة تبوك حيث قرر قسم الخبراء بالمحكمة بيعها بالثمن الذي يحقق المصلحة والغبطة للقاصر.
واعلنت المحكمة ان من له الرغبة بشراء العقارات مراجعة دائرة الاحوال الشخصية الرابعة بمحكمة الأحوال الشخصية بتبوك خلال شهر من تاريخ ١٤٤٣/٧/٩.
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