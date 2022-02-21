سهم أرامكو يقفز إلى أعلى مستوى له منذ الإدراج

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع سهم شركة أرامكو السعودية خلال جلسة اليوم الاثنين، في سوق الأسهم ، بنسبة 5.31% عند سعر 39.75 ريال مقترباً من سعر 40 ريالاً للسهم، وهو أعلى مستوى منذ الإدراج، بحسب العربية نت.
وتصدر سهم أرامكو قيم وأحجام التداول بنحو 969.29 مليون ريال عبر التداول على نحو 24.7 مليون سهم، فيما تجاوزت قيمتها السوقية 2.1 تريليون دولار.
وجاء ارتفاع سهم أرامكو بالتزامن مع ارتفاع المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم السعودية “تاسي” بنسبة 1.3% ما يعادل 162.79 نقطة، ليصل إلى 12625.96 نقطة.
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وبلغ إجمالي قيم التداول 5.07 مليار ريال عبر التداول على 127.67 مليون سهم، وبلغت قيمة رأس المال السوقي 10.68 تريليون ريال (2.85 تريليون دولار).
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