اخبار الخليج – السجن 5 سنوات لأربعيني رمى مادة حارقة على جسم طليقته

محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت محكمة التمييز حكما نهائيا بتاييد حكم سجن اربعيني لمدة 5 سنوات بعد ادانته بالقاء مادة حارقة على جسم طليقته وتسبب لها بعاهة مستديمة قدرها تقرير الطبيب الشرعي بنسبة 15٪.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قضت بحبس المتهم لمدة سنتين، الا ان محكمة الاستئناف العليا قضت بسجن المتهم من سنتين لمدة 5 سنوات.

ووجهت النيابة العامة للمتهم انه اعتدى على سلامة جسم المجني عليها فاحدث الاصابات الموصوفة بالتقرير واصابتها عاهة مستديمة عمدية 15 ٪.

المجني عليها ذكرت في تفاصيل اقولها إنها كانت برفقة المتهم «طليقها» في منزل والدته وطلب منها التوجه إلى المطبخ لتعليمه تشغيل الفرن الغاز، وبعد أن دخلا قام بإغلاق الأبواب وسألها عن علاقتها بأحد الأشخاص وعندما أنكرت ادعاءه حاول تقبيلها عنوة فرفضت وبدأت بالانهيار وجلست على الأرض تبكي تحاول الاستنجاد والصراخ، فما كان منه إلا أن قام بخنقها والاعتداء عليها فدفعته فألقى مادة سائلة على وجهها قبل أن يدخل شقيقه إلى المطبخ، واثناء ما كانت تحاول تحسس وجهها ظنا ان المتهم القى ماء عليها شاهدت جلد يديها يذوب فاكتشفت أنه ألقى عليها مادة «التيزاب» وضربها بكأس زجاجي كان به المادة الحارقة.

في المقابل أنكر المتهم الواقعة مدعيا أنه والمجني عليها كانا على اتفاق باللقاء ولم يستدرجها وأن المشاجرة وقعت بينهما في مكان الحادث بسبب خلافات خاصة قاما على أثرها بدفع بعضهما البعض وفي تلك الاثناء اصطدمت المجني عليها بكأس به مادة «التيزاب» الحارقة، بينما كشف تقرير الطب الشرعي أن الواقعة جائرة الحدوث وفقا لرواية المجني عليها مع الأخذ في الاعتبار واقعة التدافع بينهما وأن إصابة المجني عليها تسببت في إصابتها بعاهة مستديمة تقدر بـ 15%. .

وكانت النيابة قد تلقت بلاغًا من مركز شرطة الخميس، مفاده قيام شخص بالاعتداء على سلامة جسم طليقته بأن قام بسكب مادة حارقة على انحاء متفرقة من جسدها إثر خلاف بينهما.

وقد باشرت النيابة التحقيق بالواقعة فور اخطارها بها حيث قررت المجني عليها انه اثناء تواجدها بمنزل طليقها برفقة والدته وشقيقه طلب منها طليقها التوجه للمطبخ برفقته وقد حصل خلاف بينهما قام على اثره بوضع يده على عنقها وخنقها وعندما استنجدت بالصراخ قام بأخذ كأس به مادة حارقة وسكبه على جسدها وقد تدخلت والدته وشقيقه وتم نقلها الى المستشفى، وقد استجوبت النيابة المتهم الذي انكر ما نسب اليه من اتهام واضاف انه اثناء المشاجرة سقط كأس يحمل المادة الحارقة عليه وعلى المجني عليها، كما استمعت النيابة إلى اقوال شقيق المتهم وندبت خبراء مسرح الجريمة والطبيب الشرعي للكشف على الطرفين وأمرت بحبس المتهم إلى أن أحالته الى المحاكمة.