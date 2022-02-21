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عاجل: البدء بتفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، البدء بتفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز، من خلال (5) شعارات تتضمن "رؤية المملكة"، و"السيفين والنخلة - ملون وأسود"، و"مدائن صالح"، و"الدرعية"، ابتداء من الاثنين (21/ 2/ 2022 م الموافق 20/ 7/ 1443 هـ).

وأكدت أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة وإصدار اللوحات، الدخول عبر منصة وزارة الداخلية "أبشر"، واختيار من تبويب خدماتي "المرور"، ثم "تواصل" و"طلب اللوحة بشعار"، وذلك بعد دفع رسوم الخدمة (800) ريال لمرة واحدة.

ونوّهت الإدارة العامة للمرور إلى أنه يجب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب، وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال منصة "أبشر"، باختيار "المرفقات".

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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