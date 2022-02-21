شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور الربيعة يبحث التعاون الإنساني مع وفد الفاو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز اليوم، وفد من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) برئاسة مساعد المدير العام والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا الدكتور عبدالحكيم الواعر.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الإنساني، ومناقشة الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بقطاعات الأمن الغذائي والتغذية والتعافي المبكر في جميع الدول المحتاجة حول العالم.

وأبدى الدكتور عبدالحكيم الواعر، إعجابه بالآلية الاحترافية التي ينتهجها مركز الملك سلمان للإغاثة في تنفيذ مشاريعه الإغاثية والإنسانية، موكدًا بأهمية تلك المشاريع كونها تسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية لدى الشعوب.