اخبار الخليج – الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل النائبين الأنصاري وبوحمود

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل السيد جمال عبد العزيز العلوي الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، اليوم الاثنين في مقر الهيئة، النائبين أحمد يوسف الأنصاري ومحمد خليفة بوحمود، وأطلعهما على أبرز منجزات ومشاريع هيئة تنظيم سوق العمل.

وأكد الرئيس التنفيذي خلال اللقاء أهمية التنسيق القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تحقيقًا لمبدأ الشراكة والتعاون القائمين بينهما بما يلبي مصالح الوطن والمواطن على السواء في جميع المجالات لتنمية سوق العمل بمختلف قطاعاته، لافتًا إلى حرص الهيئة على التطوير المستمر للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وتقديم المزيد من التسهيلات بما يسهم في تسريع آلية العمل.

من جانبهما أعرب النائبان الأنصاري وبوحمود عن تقديرهما للجهود التي تبذلها هيئة تنظيم سوق العمل، مؤكدين أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لما يصب في مصلحة الجميع.