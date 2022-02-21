اخبار الخليج – الزايد يؤكد: تبادل الخبرات الإدارية بين البحرين والإمارات في مجال الخدمة المدنية

محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس جهاز الخدمة المدنية السيد أحمد بن زايد الزايد استعداد مملكة البحرين للتعاون وتبادل الخبرات والتجارب والممارسات الإدارية الحكومية بين المملكة ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الموارد البشرية والخدمة المدنية وذلك انطلاقاً من العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.

وقد التقى رئيس جهاز الخدمة المدنية وفداً من دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال زيارته لمبنى الجهاز برئاسة سعادة السيد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية الذي يزور مملكة البحرين، حيث تم إطلاع الوفد على أفضل الممارسات الحكومية وما تحقق من إنجازات، وذلك في سبيل تبادل الرؤى والمعرفة لتطوير الأنظمة الإدارية الحكومية، وتنمية الموارد البشرية.

واطلع وفد دائرة الموارد البشرية على عرض تعريفي حول دور الجهاز والمشاريع التي يقوم بتنفيذها ومشاريعه المستقبلية، والتي تهدف إلى تعريف الوفد بالتجارب والممارسات الإدارية المبتكرة لدى الجهاز، حيث تم استعراض آليات العمل والأنظمة المتبعة لأهم الممارسات والتجارب الإدارية، والتي كان من أبرزها: تطبيق الموظف الحكومي، ونظام طلبات التوظيف الإلكتروني، ونظام الشواغر الحكومية، وتطبيق أنظمة الجودة في الجهات الحكومية، ومشروع إعادة هيكلة الجهات الحكومية في الخدمة المدنية، وتجربة الجهاز في التعامل مع جائحة كورونا، والآلية المتبعة في ترحيل فائض إجازات موظفي الخطوط الأمامية لمكافحة جائحة فايروس كورونا.

من جانبه أشاد سعادة السيد الدكتور طارق سلطان بن خادم رئيس دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة بجدارة ما وصل إليه جهاز الخدمة المدنية بمملكة البحرين من تطور في البرامج والمشاريع التي ترتقي بالأداء المؤسسي للأجهزة الحكومية، وما تقدمه من جودة خدمات للمستفيدين، والاهتمام بالكفاءات الوطنية، بالإضافة إلى المستوى الرفيع للتقنيات والبرامج التي تنظم عمل الموارد البشرية ومستوى ارتباطها بالجهات الحكومية.

الجدير بالذكر أن وفد دائرة الموارد البشرية في حكومة الشارقة قد ضم عدداً من الخبراء والمسئولين، هم السيد ماجد حمد المري، والسيد أحمد سالم المظلوم، ، فيما مثّل جهاز الخدمة المدنية السيد محمد صالح الداود القائم بأعمال مدير عام تنمية الموارد البشرية والأداء.