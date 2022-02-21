اخبار الخليج – وزير الخارجية يشارك في الاجتماع بين وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون ورئيس المجلس الأوروبي

محمد بن مسعود - الدمام - شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، في الاجتماع الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم، بين وزراء الخارجية بدول مجلس التعاون، برئاسة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، ومعالي السيد شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وبحضور معالي الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون، وذلك بمناسبة انعقاد الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ 26.

وتم خلال الاجتماع، بحث علاقات الصداقة التاريخية التي تربط بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وسبل تطوير التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات ومواصلة التنسيق والتعاون تجاه التطورات والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ودعم جهود تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.