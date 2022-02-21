اخبار الخليج – خارجية الشورى تهنئ السعودية بذكرى يوم التأسيس‎‎

محمد بن مسعود - الدمام - رفعت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة الشقيقة، وإلى الشعب السعودي الشقيق، بمناسبة ذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية، مؤكدة أنها مناسبة تحمل معاني جوهرية تاريخية متنوعة ومرتبطة بأمجاد وبطولات وعراقة الدولة السعودية.

وعبّرت اللجنة عن فخرها بالتقدم الكبير الذي وصلت إليه المملكة العربية السعودية الشقيقة منذ تأسيسها، مشاطرين المملكة اعتزازها بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة، وارتباط مواطنيها الوثيق وتلاحمهم بقادتها منذ تأسيسها.

وأعربت اللجنة عن عظيم اعتزازها بذكرى يوم التأسيس التاريخي لأبناء السعودية وتخليد الذكرى المجيدة في نفوس المجتمع، معتبرة أنه فرصة للأجيال الجديدة لغرس مادة روحية تاريخية في ثقافتهم، وتعريفهم إلى تاريخهم الذي أوصلهم إلى هذا اليوم، داعية اللجنة المولى عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومةً وشعباً، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء.