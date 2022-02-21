“المرور” يُعلن البدء بتفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور، البدء في تفعيل خدمة إصدار لوحات المركبات بشعار مميز.

وأوضحت عبر حسابها على “تويتر”، أن شعار اللوحات سيكون من خلال 5 شعارات تتضمن “رؤية المملكة، والسيفين والنخلة، ملون وأسود، ومدائن صالح، والدرعية”.

وأضافت أنه يجب كتابة معلومات اللوحة التي يرغب المستفيد في استبدالها وتحديد الشعار المطلوب، وإرفاق صورة من إيصال السداد، وذلك من خلال أبشر باختيار المرفقات.

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وأكدت أنه يمكن للراغبين في الاستفادة من الخدمة وإصدار اللوحات اتباع عدة خطوات:

1 – الدخول عبر تطبيق أبشر

2 – اختيار من تبويب خدماتي المرور ثم تواصل.

3 – دفع رسوم الخدمة 800 ريال لمرة واحدة.

4 – طلب اللوحة بشعار”