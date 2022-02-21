29.9 مليون دولار صافي ارباح «بنك ABC الإسلامي» في العام 2021

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك ABC الإسلامي عن النتائج المالية للعام المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر 2021.

وقد حقق البنك أداءً قويًا خلال العام 2021، حيث أنهى العام بأرباح صافية قدرها 29.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس تحسنًا بنسبة 4.4٪ على أساس سنوي مقارنة مع 28.6 مليون دولار أمريكي والمسجلة في عام 2020.

وتعكس النتائج القوية لعام 2021 تركيز البنك المستمر على تحقيق النمو مع الحفاظ على تنفيذ ممارسات حكيمة لإدارة المخاطر، وعلى الرغم من البيئة ذات معدلات الربح المنخفضة والسوق المغمور بالسيولة، فقد نجح البنك في الحفاظ على قاعدة موجوداته على أساس سنوي، الأمر الذي يعد بمثابة إنجاز كبير للبنك.

وقد شهد العائد على الموجودات ضغوطًا بسبب السيولة الزائدة والذي أثر سلبًا على الدخل التشغيلي، ومع ذلك فقد ساعد انخفاض قيمة مخصصات القروض المتعثرة البنك على العودة إلى مستويات الأداء الطبيعية بعد أن تأثرت سلبًا خلال العام 2020 بسبب قضية الاحتيال الإقليمية.

وخلال عام 2021، قام البنك بتسهيل التوسع وانتشار المنتجات المصرفية الإسلامية في أحد الأسواق الرئيسية لدى مجموعة بنك ABC في الجزائر، حيث تم إطلاق نافذة مصرفية إسلامية تحت اسم «البراق»، في بنك ABC الجزائر في فبراير 2021، والتي تقدم مجموعة كاملة من المنتجات المصرفية الإسلامية لعملاء صيرفة الجملة والتجزئة.

و تقديراً لإنجازات بنك ABC الإسلامي، فقد قامت الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف (IIRA) بإعادة تأكيد تصنيف بنك ABC الإسلامي عند A- / A-2 على المقياس الدولي وعند تصنيف A+(bh)/A-1(bh) على المستوى الوطني مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بناءً على النتائج المالية لشهر سبتمبر 2021.

وجاءت ملاح الأداء الرئيسية على النحو التالي، بلغت الأرباح الصافية 29.9 مليون دولار أمريكي، مما يعكس نجاح البنك في استعادة الأداء المعتاد، وذلك بعد استيعاب آثار خسائر الائتمان والعائدة لعملية الاحتيال غير الاعتيادية التي حدثت خلال عام 2020.

وبلغ مجموع الدخل التشغيلي 40 مليون دولار أمريكي، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 10.9٪ مقارنة مع 44.9 مليون دولار أمريكي المسجلة خلال العام الماضي، ويرجع ذلك في الأساس إلى انخفاض العملاء الجدد لدى البنك من الشركات وإلى البيئة ذات معدلات الربح المنخفضة والانخفاض في إيرادات الرسوم. وبالرغم من هذه التحديات، فقد تمكن البنك من الحفاظ على قاعدة موجودات البنك على أساس سنوي.

وبلغ إجمالي المصروفات التشغيلية 8.6 مليون دولار أمريكي، مرتفعًا بنسبة 35٪ مقارنة مع قيمة 6.4 مليون دولار أمريكي المسجلة في العام الماضي، وعند تعديل نسبة المصروفات التشغيلية وفقًا للبنود غير المسبوقة المتعلقة بالجائحة، فإن المصروفات زادت بنسبة 7.4% فقط.

وبقيت الميزانية العامة قوية مع نسبة كفاية رأس المال تبلغ 37.7٪، أغلبها من الفئة الأولى من رأس المال والتي سجلت نحو 36.7%.

وفي تعليق له حول النتائج المالية، قال العضو المنتدب لبنك ABC الإسلامي حماد حسن: « نحن سعداء بالأداء العام للبنك خلال عام 2021، وذلك على الرغم من التأثير على الإيرادات الإجمالية بسبب مجموعة من العوامل، بما في ذلك البيئة ذات معدلات الربح المنخفضة وانخفاض عدد عملاء البنك الجدد من الشركات بسبب القيود المفروضة على السفر. وقد أسهمت ممارساتنا الحكيمة في إدارة المخاطر في تحقيق انخفاض كبير في قيمة مخصصات القروض المتعثرة مقارنة بالعام الماضي، والذي كان عامًا استثنائيًا، حيث تأثر سلبًا بقضية الاحتيال الإقليمية. ونحن لا نزال متفائلين حول العام 2022، حيث تتحسن ميول الأنشطة التجارية، مع انخفاض القيود المفروضة على السفر في بلدان الأسواق المستهدفة.»

وعلى صعيد النتائج المالية للربع الرابع (فترة ثلاثة أشهر)، فقد حقق البنك الأرباح الصافية للربع الرابع 3.2 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 6.3 مليون دولار أمريكي والمسجلة خلال الربع الرابع من عام 2020.

بلغ مجموع الدخل التشغيلي 8.8 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 9.7 مليون دولار أمريكي والمسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغت النفقات التشغيلية 3.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.4 مليون دولار أمريكي والمسجلة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغت مخصصات خسائر الائتمان 2.0 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 1.9 مليون دولار أمريكي المسجلة خلال العام الماضي.

اما النتائج المالية للعام 2021، فقد بلغت الأرباح الصافية لعام 2021 نحو 29.9 مليون دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة 4.4% مقارنة مع 28.6 مليون دولار أمريكي والمسجلة في العام الماضي، ويرجع السبب في ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض قيمة مخصصات القروض المتعثرة.

وبلغ مجموع الدخل التشغيلي 40.0 مليون دولار أمريكي، متراجعًا بنحو 10.9% مقارنة مع 44.9 مليون دولار أمريكي والمسجلة في العام الماضي.

بلغت النفقات التشغيلية 8.6 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 6.4 مليون دولار أمريكي والمسجلة في العام الماضي.

بلغت مخصصات خسائر الائتمان للعام 1.1 مليون دولار أمريكي، بالمقارنة مع 9.5 مليون دولار أمريكي المسجلة خلال العام الماضي.

على صعيد الميزانية العامة، بلغ إجمالي موجودات بنك ABC الإسلامي 2.332 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2021، مقارنة مع إجمالي الموجودات البالغ 2.314 مليار دولار أمريكي في نهاية عام 2020.

وبلغ مجموع حقوق المساهمين في 31 ديسمبر 2021 مبلغ 297 مليون دولار أمريكي، مقارنة مع 293 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2020.

وبقيت القاعدة الرأسمالية للبنك قوية جدًا حيث أن النسبة الكلية لكفاية رأس المال بلغت 37.7% وبلغت نسبة الفئة الأولى من رأس المال 36.7%.