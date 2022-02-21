ضبط 56 مخالفا لنظام البيئة خلال أسبوع

ضبطت الجهات المختصة خلال أسبوع 56 مخالفا لنظام البيئة، حيث قامت القوات الخاصة للأمن البيئي بضبط 19 مخالفا لرعيهم 441 متنا من الإبل 113 رأسا من الأغنام في مواقع ممنوعة.

كما ضبطت 10 مخالفين لنظام البيئة لإشعالهم النار في غير الأماكن المخصصة لها ودون اتخاذ الاحتياطات اللازمة في عدد من مناطق المملكة.

كذلك تم ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص بمنطقة مكة المكرمة، و21 مخالفا لنظام البيئة لبيعهم وتخزينهم 366 مترا مكعبا من الحطب المحلي في منطقة الرياض.

كما ضبطت الجهات المختصة بالأمن العام 3 مخالفين لنظام البيئة بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع في منطقة القصيم على متن 3 مركباتز

تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين من الجهات المختصة.