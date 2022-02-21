شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يترأس الجانب الخليجي في الاجتماع الخليجي – الأوروبي الـ 26 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى مقر الاتحاد الأوروبي لترأس الجانب الخليجي في الاجتماع الوزاري الخليجي – الأوروبي الـ 26، الذي سينعقد اليوم بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وحضر سموه لدى وصوله مقر الاجتماع مأدبة إفطار عمل أقامها رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، على شرف وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترحيباً بهم في مقر الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

واستعرض أصحاب السمو والمعالي والسعادة مع رئيس المجلس الأوروبي أوجه العلاقات الخليجية الأوروبية في العديد من مجالات التعاون، وسبل الدفع بها نحو آفاق أرحب، بالإضافة إلى آخر المستجدات الإقليمية والعالمية والملفات ذات الاهتمام المشترك.