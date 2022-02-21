بالفيديو.. الإطاحة بمقيم حوَّل منزله إلى بؤرة خفية لبيع بضائع مجهولة المصدر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
داهمت الفرق التابعة لوزارة التجارة، أحد المنازل بعد أن حوله مقيم من جنسية عربية إلى مستودع لبيع بضائع ومنتجات مجهولة المصدر ومخالفة.
وتمكنت وزارة التجارة، بالتعاون مع الجهات المختصة، من الإطاحة بمقيم عربي حوَّل منزله إلى بؤرة خفية لبيع بضائع مجهولة المصدر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال صالح العنزي رئيس فريق وزارة التجارة للحملات، إنه تم ضبط المخالف بمساعدة الجهات المختصة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والأمانة ووزارة التجارة؛ حيث تم ضبط سلع مخالفة منها أدوات تجميل وملابس.
وأضاف العنزي أنه تمت مداهمة المنزل بعد أخذ إذن النيابة العامة، وتبين أن المخالف حول منزله إلى مخزن فواكه وخضار ومواد تجميلية وملابس.
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