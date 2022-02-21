أستراليا تعيد فتح حدودها بعد إغلاق استمر سنتين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – وكالات

أعادت أستراليا الاثنين فتح حدودها الخارجية أمام جميع السياح الملقحين ، بعد حوالى عامين على فرض بعضا من أكثر قيود السفر صرامة في العالم للحد من تفشي كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء سكوت موريسون في مؤتمر صحافي الاحد “انتهى الانتظار”، وقال للراغبين بزيارة الجزيرة القارة “احزموا حقائبكم” مضيفًا “لا تنسوا إحضار أموالكم معكم، فهناك الكثير من الأماكن لإنفاقها”.

وحطت أول رحلة دولية إلى مطار سيدني آتية من لوس أنجليس الاثنين عند الساعة 06,20 التوقيت المحلي (19,20 ت غ الأحد) تلتها رحلات من طوكيو وفانكوفر وسنغافورة.

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ومن المتوقع أن تحط 56 رحلة جوية دولية فقط في أستراليا خلال 24 ساعة من رفع القيود، وهو عدد قليل بالمقارنة مع رحلات ما قبل الوباء، لكن موريسون قال إنه “ليس لديه شك” في أن هذا العدد سيرتفع بمرور الوقت.