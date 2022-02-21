الصحة: استمرار التراجع في الحالات الحرجة لكورونا.. وإعطاء أكثر من 60.3 مليون جرعة لقاح

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات

قالت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن استمرار الانخفاض في أعداد الحالات الحرجة بالمستشفيات بسبب فيروس كورونا؛ حيث تم تسجيل 795 حالة، فيما تم أمس الاحد تسجيل 832 حالة، وذلك بتراجع قدره 37 حالة، في الوقت الذى تم فيه إعطاء أكثر من 60 مليون جرعة لقاح كورونا.

وأوضحت وزارة الصحة أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (60354503) جرعة، عبر أكثر من 587 مركزا بجميع المناطق والمحافظات.

وأضافت أنه تم تسجيل 1052 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» بالمملكة، وتسجيل 2036 حالة تعافٍ، وحالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قال أمس الأحد، إنه لا توجد دراسة عن المدة الزمنية لمناعة الجرعة التنشيطية على الشخص، وأن الهدف الأساسي من الموافقة على الجرعات التنشيطية، هو جعل مستوى الحماية الجيد بل الممتاز الذي تقدمه اللقاحات ضد المرض الشديد أكثر استمرارية ولمدة أطول.

وفي وقت سابق كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عن انخفاض منحنى الحالات الحرجة.