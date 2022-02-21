محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – متابعات
حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاث منتجات بودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج أحد المنشآت التابعة لشركة Abbott في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي (ELECARE JR 400G) و (ELECARE 400G) و (SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER)، وذلك بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا Cronobacter sakazakii وبكتيريا Salmonella Newport.
ونشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي جدولاً توضيحياً للمنتجات المتأثرة يضم اسم المنتجات وأرقام الدفعات وتواريخ الصلاحية والرقم التعريفي للمنتجات “الباركود”.
وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه تلوثها لأسواق المملكة وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق المحلية.
أخبار قد تهمك
وأضحت الهيئة أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا Salmonella في أغلب الحالات تسبب الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال، في حين أن بكتيريا كورونوباكتر Cronobacter التي توجد بشكل شائع في البيئة، يمكن أن تسبب حالات الإسهال والتهابات المسالك البولية لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وقد تشكل العدوى خطورة لدى الأطفال الرضع، لذلك من المهم اتباع التعليمات الخاصة بالإعداد والتعامل والتخزين المناسبة لتحضير حليب الأطفال.
وأوصت الغذاء والدواء المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات والتخلص مما لديهم منها، حفاظاً على صحة أطفالهم، ويمكن التأكد من منتجات الحليب المتأثرة عبر تطبيق طمني أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.sfda.gov.sa.
قد يهمك أيضاً :-
- قالوا يقتل كورونا في 48 ساعة.. دراسة وجهات طبية تُحَذّر من هذا الدواء
- محكوم بالإعدام.. سَمِع نبأ العفو عنه فسقط ميتًا
- "الصحة": تسجيل 1052 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 2036 خلال الـ24 ساعة الماضية
- "الغذاء والدواء" تُحَذّر من ثلاثة منتجات لبودرة حليب أطفال تنتجها شركة Abbott
- التاريخ يساند الاتحاد أمام التعاون.. والسكري يطارد ذكريات 2019
كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تحذر من ثلاث منتجات بودرة حليب أطفال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.