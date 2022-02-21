محكوم بالإعدام.. سَمِع نبأ العفو عنه فسقط ميتًا

محمد بن مسعود - الدمام - “تعددت الأسباب والموت واحد”، ففي نهاية حزينة لحياة إيراني متهم بالقتل في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، سقط الرجل ميتًا، بعد ما أصدرت المحكمة قرارها بالعفو عنه.
وحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، تسببت الفرحة المفرطة في وضع نهاية حزينة لمتهم إيراني بالقتل في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، بعد ما أصدرت المحكمة قرارها بالعفو عنه.
وتوفي الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، فورًا بعد سماع نبأ العفو عنه وإلغاء حكم الإعدام.
وكان الراحل، واسمه “أكبر”، قد ارتكب جريمة قتل منذ 18 عامًا، وظل يكافح كابوس المشنقة طوال هذه السنين.
وعَلِمَ “أكبر” أن أهل القتيل قد سامحوه؛ الأمر الذي أدى إلى إصابته بجلطة من شدة الفرح، وفَقَد حياته بعد ساعة من نقله إلى المستشفى.
21 فبراير 2022 – 20 رجب 1443 11:55 AMمحكوم بالإعدام.. سَمِع نبأ العفو عنه فسقط ميتًا
“تعددت الأسباب والموت واحد”، ففي نهاية حزينة لحياة إيراني متهم بالقتل في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، سقط الرجل ميتًا، بعد ما أصدرت المحكمة قرارها بالعفو عنه.
وحسب صحيفة “الرأي” الكويتية، تسببت الفرحة المفرطة في وضع نهاية حزينة لمتهم إيراني بالقتل في مدينة بندر عباس جنوبي إيران، بعد ما أصدرت المحكمة قرارها بالعفو عنه.
وتوفي الرجل البالغ من العمر 55 عامًا، فورًا بعد سماع نبأ العفو عنه وإلغاء حكم الإعدام.
وكان الراحل، واسمه “أكبر”، قد ارتكب جريمة قتل منذ 18 عامًا، وظل يكافح كابوس المشنقة طوال هذه السنين.
وعَلِمَ “أكبر” أن أهل القتيل قد سامحوه؛ الأمر الذي أدى إلى إصابته بجلطة من شدة الفرح، وفَقَد حياته بعد ساعة من نقله إلى المستشفى.
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