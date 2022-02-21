حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات لبودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج أحد المنشآت التابعة لشركة Abbott في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي: (ELECARE JR 400G) و(ELECARE 400G) و(SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER)؛ وذلك بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا Cronobacter sakazakii وبكتيريا Salmonella Newport.
ونشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي جدولًا توضيحيًّا للمنتجات المتأثرة، يضم اسم المنتجات، وأرقام الدفعات، وتواريخ الصلاحية، والرقم التعريفي للمنتجات “الباركود”.
وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة؛ لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه في تلوثها لأسواق المملكة وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق المحلية.
وأوضحت الهيئة أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا Salmonella في أغلب الحالات تُسبب الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال؛ في حين أن بكتيريا كورونوباكتر Cronobacter التي توجد بشكل شائع في البيئة، يمكن أن تسبب حالات الإسهال والتهابات المسالك البولية لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وقد تشكل العدوى خطورة على الأطفال الرضع؛ لذلك من المهم اتباع التعليمات الخاصة بالإعداد والتعامل والتخزين المناسبة لتحضير حليب الأطفال.
وأوصت “الغذاء والدواء” المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات، والتخلص مما لديهم منها؛ حفاظًا على صحة أطفالهم.. ويمكن التأكد من منتجات الحليب المتأثرة عبر تطبيق “طمني” أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.sfda.gov.sa.الهيئة العامة للغذاء والدواء
21 فبراير 2022 – 20 رجب 1443 11:58 AM
لاحتمال تلوثها ببكتيريا “السالمونيلا” و”كورونوباكتر”.. نشرت أرقام الدفعات والتواريخ“الغذاء والدواء” تُحَذّر من ثلاثة منتجات لبودرة حليب أطفال تنتجها شركة Abbott
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من ثلاثة منتجات لبودرة حليب أطفال مجفف من إنتاج أحد المنشآت التابعة لشركة Abbott في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي: (ELECARE JR 400G) و(ELECARE 400G) و(SIMILAC HUMAN MILK FORTIFIER)؛ وذلك بسبب احتمالية تلوثها ببكتيريا Cronobacter sakazakii وبكتيريا Salmonella Newport.
ونشرت الهيئة عبر موقعها الرسمي جدولًا توضيحيًّا للمنتجات المتأثرة، يضم اسم المنتجات، وأرقام الدفعات، وتواريخ الصلاحية، والرقم التعريفي للمنتجات “الباركود”.
وأكدت أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة المستوردة في المملكة والجهات المختصة؛ لمتابعة عدم دخول المنتجات المشتبه في تلوثها لأسواق المملكة وسحب المنتجات المعروضة من الأسواق المحلية.
وأوضحت الهيئة أن الأغذية الملوثة ببكتيريا السالمونيلا Salmonella في أغلب الحالات تُسبب الحمى والصداع والقيء والغثيان وتشنجات البطن والإسهال؛ في حين أن بكتيريا كورونوباكتر Cronobacter التي توجد بشكل شائع في البيئة، يمكن أن تسبب حالات الإسهال والتهابات المسالك البولية لدى الأشخاص من جميع الأعمار، وقد تشكل العدوى خطورة على الأطفال الرضع؛ لذلك من المهم اتباع التعليمات الخاصة بالإعداد والتعامل والتخزين المناسبة لتحضير حليب الأطفال.
وأوصت “الغذاء والدواء” المستهلكين بتجنب استهلاك هذه المنتجات، والتخلص مما لديهم منها؛ حفاظًا على صحة أطفالهم.. ويمكن التأكد من منتجات الحليب المتأثرة عبر تطبيق “طمني” أو زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة www.sfda.gov.sa.
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