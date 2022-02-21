شكرا لقرائتكم خبر عن جولة لرؤوساء جمعيات النحالين التعاونية لتبادل الخبرات في تربية النحل بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زرار منطقة جازان عدد من رؤوساء جمعية النحالين

التعاونية في منطقة مكة المكرمة وجدة والطائف والباحة وكذلك مجموعة من النحالين من مختلف مناطق ومحافظات المملكة منطقة جازان خلال مهرجانها الشتوى وذلك للتعرف على معالم المنطقة السياحية والاثرية والالتقاء بالنحالين في المنطقة لتبادل الخبرات في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.

وكان في استقبالهم رئيس جمعية النحالين بمنطقة جازان يحي خليل العامري ونائب رئيس الجمعية الأستاذ سليمان يحيى الغزواني وحسن ابراهيم الحزيمي وكبار النحالين في المنطقة عبد الله احمد بكر فقيه ومحمد ربيع وحسن قرامش غروي وهادي طميحي ومحمد مروعي المجيري والذين رحبوا بزوار المنطقة وتم خلال هذا اللقاء الودي والذي أقيم على ضفاف وادي بيش مناقشة ما يعانيه النحالون في هذا الموسم من الأمراض التي تصيب النحل وكذلك طرق علاجها. كما تطرق الحديث عن النباتات العاسلة في مختلف المناطق. وأنواع الأعسال وجودتها.

وكان اللقاء قد جرى وسط أجواء مفعمة بالود والتعاون بين النحالين.

هذا وفي نهاية اللقاء شكر رئيس جمعية النحالين التعاونية بجازان يحيى العامري

زوار المنطقة من النحالين وتمنى لهم خلال هذه الزيارة التوفيق والسداد.