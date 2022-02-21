شكرا لقرائتكم خبر عن «رئاسة الإفتاء»: تدشين نظام البصمة الجديد آليًا دون تدخل بشري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن نائب الرئيس العام للشؤون التنفيذية المشرف على مكتب المفتي العام معالي الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بحضور مدير عام الموارد البشرية مشعان المطيري والمشرف العام على تقنية المعلومات بالرئاسة زيد الزمامي ومدير عام الإدارة القانونية الأستاذ مرزوق السبيعي.

نظام البصمة لمتابعة حضور وانصراف موظفي الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء آليًا دون تدخل بشري باستخدام نظام GPS على الهواتف الذكية لتأكيد الحضور والانصراف والاستئذان ورصد الغياب ومهمات العمل بأنواعها واحتساب ذلك آليًا. وذلك للتسهيل على الموظفين إنهاء إجراءاتهم إلكترونياً وتحقيقاً للتباعد.

وأكد النائب حرص المفتي العام على تطوير العمل في الرئاسة واستخدام كافة الامكانيات والتقنية المتاحة لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠ حيث أن العمل تم بكفاءات وطنية من منسوبي الرئاسة.