شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل / ارتفاع طفيف في إصابات كورونا بالمملكة عن أمس بفارق 39 إصابة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة خلال الـ 24 ساعة الماضية (1052) إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي (2036) حالة, فيما بلغ عدد الحالات الحرجة (795) حالة، وتسجيل حالتي وفاة. وبينت أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (740396) حالة, فيما بلغ عدد حالات التعافي (713592) حالة، والحالات النشطة (17818), بينما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8986) "رحمهم الله جميعاً". ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).