شكرا لقرائتكم خبر عن «حمد آل الشيخ»: التعليم هو اللبنة الأولى في بناء الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني (GTEL) الذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية.

وأكد على أن التعليم هو اللبنة الأولى في بناء الدولة والركيزة الاساسية في قوة المجتمع وتطورة.

جدير بالذكر أن أكثر من 40 متحدثاً ومتحدثة يشاركون في ملتقى التوجهات العالمية في التعليم الإلكتروني، والذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر ست جلسات مختلفة، برعاية من وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، للحديث عن مستقبل التعليم وتوجهاته.