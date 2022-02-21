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إغلاق 8 منشآت مخالفة لتطبيق الاحترازات بجدة

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الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات المعنية، خلال الثلاثة أيام الماضية, 7,807 جولات رقابية للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة. وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، التي شملت نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية محافظة مرتبطة، أسفرت عن رصد 33 مخالفة، وإغلاق 8 منشآت مخالفة، وتنوعت تلك المخالفات ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من المخالفات الوقائية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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