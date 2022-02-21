اخبار دوليه – الخارجية الإيرانية: محادثات فيينا النووية تحرز «تقدما كبيرا»

محمد بن مسعود - الدمام - قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي أسبوعي إن المحادثات في فيينا بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم في 2015 بين إيران والقوى العالمية أحرزت «تقدما كبيرا».

وعلى صعيد منفصل، قال أكبر مسؤول أمني إيراني علي شمخاني إن المحادثات مع المفاوضين الأوروبيين جارية وستستمر، في حين أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ليست على جدول الأعمال لأنها لن تكون مصدر «أي انفراجة».