اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تنظم ندوة حوارية حول دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل قانون العقوبات والتدابير البديلة

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