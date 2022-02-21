اخبار الخليج – وكيل الثروة الحيوانية : تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق الأمن الغذائي

محمد بن مسعود - الدمام - أكد سعادة الدكتور خالد أحمد حسن – وكيل الثروة الحيوانية بوزارة الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي، مشددا توجيهات سعادة المهندس عصام بن عبدالله خلف وزير الاشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني على أهمية اللقاءات مع القطاع الخاص وتعزيز التواصل والتعاون لخدمة البرامج والأنشطة المتعلقة بالثروة الحيوانية وصحة الحيوان وتعزيز مردودها .

وقال وكيل الثروة الحيوانية الدكتور خالد أحمد حسن خلال الاجتماع التنسيقي بين وكالة الثروة الحيوانية بوزارة الاشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني بمملكة البحرين وغرفة التجارة والصناعة ومجلس التنمية الاقتصادية وشركة يوروفينز لسلامة الأغذية، أنه « تم استعراض مقترح شركة يوروفينز لتطوير مختبرات سلامة الأغذية والتي تهدف إلى تعزيز مختبرات مرجعية لسلامة الأغذية، للأمن الغذائي لخدمة صناعة الأغذية والمنتجات الحيوانية، ومنظومة الحلال البحريني وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لدعم تنمية قطاع الثروة الحيوانية في مملكة البحرين لتحقيق مبدأ الصحة الواحدة وخدمة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة «.

وأوضح أن « المقترح يهدف لجعل مملكة البحرين المحور الإقليمي لمركز الأغذية الحلال ومختبرات سلامة الأغذية».

وأردف « يأتي اهتمام وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بملف الأمن الغذائي، انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، حيث وجّه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء.

وتابع «تتركز جهود الوزارة في تنفيذ التوجيهات الملكية على تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفّزات والتسهيلات للقطاع الخاص لجعله شريكا أساسيا في تحقيق إستراتيجية الوزارة للأمن الغذائي «.