بالصور.. حضور مميز لطلاب مدارس الأفلاج في اليوم الأخير للفصل الدراسي الثاني

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شهدت مدارس الأفلاج اليوم الاثنين حضورًا مميزًا لطلاب المراحل التعليمية وانتظام الدراسة حتى اليوم الأخير من الفصل الدراسي الثاني.
وحرصت إدارة تعليم الأفلاج على حضور طلابها وطالباتها حتى آخر حصة دراسية من الفصل الدراسي الثاني لاستكمال مناهج التعليم وإعداد الاختبارات التحريرية وجعل هذين اليومين مملوءين بالتفاعل والحيوية، وأثمر ذلك في حضور مميز للطلاب في مدارس المحافظة.
وقام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم، بجولة ميدانية على عدد من مدارس الهدار بالأفلاج وقف خلالها على سير العملية التعليمية وتابع أداء الدروس للطلاب في الفصول؛ مثمنًا في الوقت نفسه حرص الطلاب على مواصلة الدراسة حتى آخر يوم دراسي، ومشيدًا بدور أولياء أمورهم على الحرص والمتابعة، كما ثمّن جهود مديري المدارس ومعلميها في العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب وتفعيل العديد من البرامج المعززة لذلك.
ويعتبر اليوم هو اليوم الأخير لحضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني؛ حيث يوافق يوم غد الثلاثاء إجازة يوم التأسيس، والأربعاء والخميس إجازة نهاية الأسبوع المطول، والأسبوع القادم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.
الأفلاج مدارس الأفلاج
21 فبراير 2022 – 20 رجب 1443 11:53 AM
“آل مغيرة” تَجول في عدد من مدارس الهدار ووقف على سير العملية التعليميةبالصور.. حضور مميز لطلاب مدارس الأفلاج في اليوم الأخير للفصل الدراسي الثاني
شهدت مدارس الأفلاج اليوم الاثنين حضورًا مميزًا لطلاب المراحل التعليمية وانتظام الدراسة حتى اليوم الأخير من الفصل الدراسي الثاني.
وحرصت إدارة تعليم الأفلاج على حضور طلابها وطالباتها حتى آخر حصة دراسية من الفصل الدراسي الثاني لاستكمال مناهج التعليم وإعداد الاختبارات التحريرية وجعل هذين اليومين مملوءين بالتفاعل والحيوية، وأثمر ذلك في حضور مميز للطلاب في مدارس المحافظة.
وقام مدير تعليم الأفلاج الدكتور محمد آل مغيرة صباح اليوم، بجولة ميدانية على عدد من مدارس الهدار بالأفلاج وقف خلالها على سير العملية التعليمية وتابع أداء الدروس للطلاب في الفصول؛ مثمنًا في الوقت نفسه حرص الطلاب على مواصلة الدراسة حتى آخر يوم دراسي، ومشيدًا بدور أولياء أمورهم على الحرص والمتابعة، كما ثمّن جهود مديري المدارس ومعلميها في العمل على رفع مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب وتفعيل العديد من البرامج المعززة لذلك.
ويعتبر اليوم هو اليوم الأخير لحضور الطلاب في الفصل الدراسي الثاني؛ حيث يوافق يوم غد الثلاثاء إجازة يوم التأسيس، والأربعاء والخميس إجازة نهاية الأسبوع المطول، والأسبوع القادم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني.
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