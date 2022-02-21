بدعوة من أمير قطر.. رئيس إيران يحُل بالدوحة في أول زيارة له خليجيًّا

استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالدوحة، في أول زيارة للأخير إلى دولة خليجية؛ حسب ما أفادت به قناة “الجزيرة” القطرية.
وأفادت “الجزيرة” بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني لدى استقباله في مطار الدوحة.
وقَدِم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى قطر لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن زيارة “رئيسي” التي تستغرق يومين، تأتي بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وأضافت الوكالة أن وفدين من البلدين سيوقّعان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، في اليوم الأول للزيارة.تميم بن حمد أمير قطر إبراهيم رئيسي قطر
21 فبراير 2022 – 20 رجب 1443 11:50 AM
تستغرق يومين ويوقّع فيها وفدان من البلدين اتفاقيات ومذكرات تفاهم عدةبدعوة من أمير قطر.. رئيس إيران يحُل بالدوحة في أول زيارة له خليجيًّا
استقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الاثنين، الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بالدوحة، في أول زيارة للأخير إلى دولة خليجية؛ حسب ما أفادت به قناة “الجزيرة” القطرية.
وأفادت “الجزيرة” بأن الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أجرى مباحثات مع الرئيس الإيراني لدى استقباله في مطار الدوحة.
وقَدِم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى قطر لحضور القمة العالمية لمصدري الطاقة.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية، أن زيارة “رئيسي” التي تستغرق يومين، تأتي بدعوة من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وأضافت الوكالة أن وفدين من البلدين سيوقّعان عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم، في اليوم الأول للزيارة.
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