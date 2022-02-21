شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 6 أشخاص قاموا بالترويج للمخدرات بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، بأن المتابعة الأمنية لجرائم تهريب المخدرات وترويجها، أسفرت عن القبض على (6) مواطنين في محافظة الدائر بمنطقة جازان، لحيازتهم وترويجهم (101) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر، وأقراص من مادة الإمفيتامين المخدر وأخرى خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضبط بحوزتهم (3) أسلحة وطلقات حيّة، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.