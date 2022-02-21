شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق منشأة تجارية لمخالفتها الاحترازات بالشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية محافظة رفحاء خلال الأسبوع الماضي منشأة تجارية، وحررت 65 مخالفة، وطُبِّقت بحقهم العقوبات البلدية المقررة نظاماً.

وأكدت بلدية رفحاء استمرار الجولات الرقابية والحملات التوعوية للتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والاشتراطات البلدية والصحية، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعيةً الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات من خلال مركز 940.