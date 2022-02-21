محمد بن مسعود - الدمام - فوائد مذهلة وغير متوقعة لـ القهوة .. ابرزها تحمى من أمراض القلب الخطيرة

كشفت دراسة جديدة أجرتها جامعة ماكماستر في كندا عن أن الكافيين الموجود في القهوة يقلل من الكولسترول الضار وبالتالي يحمى من أمراض القلب، وحدد العلماء بروتينات معينة يعمل عليها الكافيين، والتي تساعد الكبد على إزالة الكولسترول الضار من مجرى الدم وبالتالي توفر الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب ما نشر موقع “newatlas”.

وجدت الدراسة، المنشورة في مجلة Nature Communications، أن استهلاك الكافيين المنتظم مرتبط بانخفاض مستويات بروتين يسمى PCSK9 في مجرى الدم وتعزز المستويات المنخفضة من هذا البروتين قدرة الكبد على تكسير الكوليسترول الضار، وهو النوع الذي يمكن أن يسد الشرايين ويؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

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لم يقتصر الأمر على عمل الكافيين ومشتقاته مباشرة على PCSK9 ، ولكن وجد الباحثون أنه يمنع أيضًا تنشيط بروتين آخر يسمى SREBP2 وهذا بدوره يقلل أيضًا من مستويات PCSK9 في الدم.

وقال ريتشارد أوستن، كبير مؤلفي الدراسة: “توفر هذه النتائج الآن الآلية الأساسية التي يمكن من خلالها للكافيين ومشتقاته التخفيف من مستويات بروتين PCSK9 في الدم وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية”.

وكشفت دراسات واسعة النطاق وطويلة المدى أن القهوة مفيدة لك من نواحٍ مختلفة، حيث تتبعت إحدى الدراسات عادات القهوة لأكثر من نصف مليون شخص في جميع أنحاء أوروبا لمدة 16 عامًا، ووجدت أن أولئك الذين يستهلكون القهوة أكثر كانت معدلات الوفيات لديهم أقل بشكل ملحوظ من أولئك الذين امتنعوا عن شرب القهوة.

وربطت أبحاث أخرى القهوة بانخفاض معدلات الإصابة بسرطان البروستاتا ومرض باركنسون والزهايمر وأمراض القلب.