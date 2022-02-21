طالبت السفارة الأمريكية في روسيا أمس الأحد رعاياها بضرورة أن تكون لديهم خطط لمغادرة البلاد، مشيرة إلى التهديد بشن هجمات في موسكو وعلى الحدود الروسية مع أوكرانيا؛ وهو ما أثار استغراب وزارة الخارجية الروسية.
وتفصيلاً، قالت السفارة: “تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية، ومنها موسكو وسان بطرسبرغ، وكذلك في مناطق التوتر المتصاعد على الحدود الروسية مع أوكرانيا”.
وأضافت: “راجع خططك الأمنية الشخصية.. لتكن لديك خطط للمغادرة، ولا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية”، وفق “سكاي نيوز عربية”.
وتساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عما إذا كانت الولايات المتحدة قد نقلت المعلومات المتعلقة بهجمات محتملة إلى روسيا.
وقالت: “إذا لم يكن الأمر كذلك، كيف يمكن للمرء أن يفهم كل هذا؟”.روسيا موسكو السفارة الأميركية أوكرانيا،وزارة الخارجية الروسية
“بيان مخيف” من سفارة أمريكا بموسكو يثير استغراب الخارجية الروسية
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2022-02-21
طالبت السفارة الأمريكية في روسيا أمس الأحد رعاياها بضرورة أن تكون لديهم خطط لمغادرة البلاد، مشيرة إلى التهديد بشن هجمات في موسكو وعلى الحدود الروسية مع أوكرانيا؛ وهو ما أثار استغراب وزارة الخارجية الروسية.
وتفصيلاً، قالت السفارة: “تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية، ومنها موسكو وسان بطرسبرغ، وكذلك في مناطق التوتر المتصاعد على الحدود الروسية مع أوكرانيا”.
وأضافت: “راجع خططك الأمنية الشخصية.. لتكن لديك خطط للمغادرة، ولا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية”، وفق “سكاي نيوز عربية”.
وتساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عما إذا كانت الولايات المتحدة قد نقلت المعلومات المتعلقة بهجمات محتملة إلى روسيا.
وقالت: “إذا لم يكن الأمر كذلك، كيف يمكن للمرء أن يفهم كل هذا؟”.
21 فبراير 2022 – 20 رجب 1443
01:34 AM
طالبت رعاياها بأن يستعدوا لمغادرة البلاد دون مساعد من الحكومة الأمريكية
طالبت السفارة الأمريكية في روسيا أمس الأحد رعاياها بضرورة أن تكون لديهم خطط لمغادرة البلاد، مشيرة إلى التهديد بشن هجمات في موسكو وعلى الحدود الروسية مع أوكرانيا؛ وهو ما أثار استغراب وزارة الخارجية الروسية.
وتفصيلاً، قالت السفارة: “تهديدات بشن هجمات على مراكز التسوق ومحطات السكك الحديدية والمترو وأماكن التجمعات العامة الأخرى في المناطق الحضرية الرئيسية، ومنها موسكو وسان بطرسبرغ، وكذلك في مناطق التوتر المتصاعد على الحدود الروسية مع أوكرانيا”.
وأضافت: “راجع خططك الأمنية الشخصية.. لتكن لديك خطط للمغادرة، ولا تعتمد على مساعدة الحكومة الأمريكية”، وفق “سكاي نيوز عربية”.
وتساءلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عما إذا كانت الولايات المتحدة قد نقلت المعلومات المتعلقة بهجمات محتملة إلى روسيا.
وقالت: “إذا لم يكن الأمر كذلك، كيف يمكن للمرء أن يفهم كل هذا؟”.
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