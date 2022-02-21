وفاة سفيرة إيطاليا لدى أستراليا بعد سقوطها من شرفة منزلها

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
ذكر تقرير إعلامي في إيطاليا، أمس، أن سفيرة البلاد لدى أستراليا لفظت أنفاسها الأخيرة عقب سقوطها من شرفة (بلكون) منزلها بوسط مدينة فولينيو الإيطالية.
وذكرت وكالة أنباء أنسا الإيطالية أن السفيرة فرنشيسكا تارديولي، التي تبلغ من العمر 56 عاماً، كانت في المنزل بمفردها مساء أول من أمس، عندما سقطت من الشرفة.
واكتشف قريب لها يسكن في المبنى نفسه الحادث. وقد فتحت الشرطة تحقيقاً لتحديد ملابسات الوفاة.
وبحسب وسائل الإعلام الإيطالية، كانت تارديولي وصلت إلى فولينيو، القريبة من بيروجيا، قبل عدة أيام، وكان من المقرر أن تعود إلى العاصمة الأسترالية كانبرا قريباً.
ونعت وزارة الخارجية الإيطالية الفقيدة، عبر «تويتر»، «بمزيد من الحزن»، وقالت إنها «تشاطر أحباءها الأحزان».
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ووصفت السفارة الإيطالية في كانبرا تارديولي، في تغريدة أمس، بأنها كانت «شخصاً مثيراً للبهجة، ونموذجاً مهنياً، وداعية لحقوق الإنسان».
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