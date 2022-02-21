بوتين وبايدن يوافقان على عقد قمة بشأن أوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أعلن الإليزيه، ليل الأحد الاثنين، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن وافقا على مبدأ أن يلتقيا في قمة اقترحها نظيرهما الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأكد الرئاسة الفرنسية أنه لن يكون ممكناً عقد القمة إلا في حال لم تُقدِم روسيا على غزو أوكرانيا.

وأضافت أن هذه القمة سيتم لاحقاً توسيعها لتشمل جميع الأطراف المعنيين، مشيرةً إلى أنها ستبحث في مسائل الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا.

وكان ماكرون تحادث مع بوتين لمدة ساعة مساء أمس بشأن أوكرانيا، وذلك للمرة الثانية خلال اليوم نفسه، بعد أن تحدث أيضاً مع نظيره الأمريكي جو بايدن، حسبما أعلن الإليزيه.

ويأتي ذلك في إطار سلسلة محادثات بين رؤساء الدول في محاولة لتجنُّب نشوب نزاع مسلَّح شرقي أوكرانيا.