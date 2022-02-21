محمد بن مسعود - الدمام - سـم قاتل .. احذر شرب الماء في هذه الحالة لأنه يؤدي للوفاة مباشرة

قال الدكتور كريم جمال، عضو الجمعية المصرية للتغذية، إنه من المهم أن نتناول أكلا صحيا، لافتًا إلى أن الهوس بالأكل الصحى له أعراض جانبية كثيرة ومن الممكن أن يؤثر بالسلب على الإنسان، لأنه وجهين لعملة واحدة.

وأضاف الدكتور كريم جمال، ، خلال حديثه ببرنامج ” 8 الصبح” المذاع على قناة «DMC»، أن الإكثار فى تناول المياه لو زادت عن حدها من الممكن أن تسبب الوفاة، مشيرًا إلى أن ذلك فى حالة شرب أكثر من لتر فى الساعة الواحدة مما يؤدى إلى التسمم.

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وتابع أنه يجب تناول الخضراوات والفاكهة باعتدال، لأن الاكثار منها يؤدى إلى توسعة المعدة كما أن الألياف الغذائية عندما تزيد عن حدها تؤثر بالسلب على صحة الإنسان، خاصة وأنا لفاكهة بها كميات كبيرة من السكر

وأوضح أنه يجب تناول 80% من الطعام خضروات وفاكهة وبروتينات ومن الممكن الخروج عن النص بنسبة 20% فقط وتناول طعام مختلف غير صحى، وذلك مع الحرص على تناول أكل متوازن وصحى.