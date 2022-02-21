محمد بن مسعود - الدمام - تحذير .. تجنب هذه ال7 الأطعمة للحفاظ على نسبة السكر فى الدم تحت السيطرة

كان مرض السكرى مصدر قلق صحي كبير للأشخاص في جميع أنحاء العالم، ويشمل مجموعة من الأمراض التي تؤدي إلى زيادة مستويات السكر في الدم بالجسم، وبمجرد إصابتك بمرض السكرى، يصعب علاجه تمامًا ومع ذلك، هناك طرق يمكنك من خلالها إدارة الحالة باتباع نظام غذائي سليم ونمط حياة صحي، يشمل النظام الغذائي لمرضى السكري تناول الأطعمة الصحية باعتدال والالتزام بمواعيد الوجبات المنتظمة، في حين أن تناول أنواع معينة من الطعام يمكن أن يكون له فوائد كبيرة، فإن الحد من أنواع أخرى يمكن أن يساعد في إدارة مستويات السكر في الدم بشكل أفضل، وفقا لما نشره موقع “doctor-ndtv”.

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الأطعمة التي يجب تجنبها إذا كنت مصابًا بمرض السكري:

1) المخبوزات

إذا كنت مصابًا بداء السكري وما زلت تستهلك المخبوزات ، فيرجى التوقف، قد لا تكون السلع والمنتجات المخبوزة جيدة جدًا لمستويات الأنسولين لديك، تعمل منتجات المعجنات أو الحلويات مثل الكعك أو البسكويت أو حتى الخبز الأبيض على زيادة نسبة الجلوكوز في الدم في الجسم.

2) الوجبات السريعة

الوجبات السريعة غير صحية ويجب على الجميع تجنبها، إذا كنت مصابًا بمرض السكر ، فيجب أن تكون شديد الحذر، بعض أصناف الوجبات السريعة الشهيرة مثل البطاطس المقلية أو البرغر أو المعكرونة مليئة بالكربوهيدرات السيئة الجودة التي تنتمي إلى فئة الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع وليست مفيدة للجسم، لا تستهلك الوجبات السريعة على الإطلاق.

3) زبادي الفواكه

صحيح أن الزبادي مفيد للجسم بشكل عام لأنه مادة حيوية ، فإن الزبادي الفواكه ليس جيدًا. قد تشعر أنه صحي ولذيذ ولكنه ليس كذلك،غالبًا ما يحتوي على الكثير من السكر والنكهات الاصطناعية لهذا السبب يجب تجنبه.

4) الحليب كامل الدسم

إذا كنت مصابًا بمرض السكري ، فلن يكون ذلك صحيًا بالنسبة لك، يحتوي الحليب كامل الدسم على نسبة عالية من الدهون المشبعة ، مما يؤدي إلى تفاقم مقاومة الأنسولين في الجسم ومع ذلك ، يمكنك تناول الحليب قليل الدسم.

5) العسل

إذا كنت مصابًا بالسكري، فتجنب تناول العسل، قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم في جسمك، حاول الابتعاد عن العسل، ومع ذلك، إذا كنت لا تزال ترغب في تناوله العسل فتأكد من معرفة المقدار الذي يجب أن تحصل عليه.

6) عصائر الفاكهة المعبأة

أي نوع من عصير الفاكهة المعبأ ليس جيدًا للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري، تحتوي هذه العصائر على الفركتوز الذي يرفع مستويات السكر في الدم ، مما قد يكون خطيرًا إذا كنت مصابًا بداء السكري.

7) المانجو

هناك الكثير من اللبس بين مرضى السكر فيما يتعلق بالفواكه التي لا تفيد صحتهم، ومع ذلك، إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فإن الكثير من المانجو قد تكون ضارة بصحتك، فلديها مؤشر نسبة السكر في الدم مرتفع.