شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الجامعة الإسلامية يدشن مركز تعليم اللغة الإنجليزية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان رئيس الجامعة الإسلامية، مركز تعليم اللغة الإنجليزية، بحضور وكلاء الجامعة وعميد خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور سعود السلومي، والرئيس التنفيذي للمركز معن عبدالله العواد، ونائب الرئيس التنفيذي للمركز أحمد محمد الغامدي.

ويستهدف المركز، جميع الراغبين في تعلم اللغة الإنجليزية من مختلف فئات المجتمع، وبخطة دراسية تتكون من خمس مستويات، لمدة شهرين لكل مستوى، بمجموع 96 ساعة للمستوى الواحد، باستخدام مناهج رائدة ومتطورة، وتقديم دورات مرنة لتلبية رغبات المستفيدين وتقديم دورات تخصصية لتحقيق احتياج سوق العمل.

وأكد عميد خدمة المجتمع الدكتور سعود السلومي أن فكرة المركز انطلقت من تعدد الثقافات والجنسيات في مجتمع الجامعة، مما سيكون له أثر كبير على نجاح المركز من الناحية الأكاديمية والعملية، مشيراً إلى أن المركز يسعى إلى تقديم دورات اللغة الإنجليزية بمستوياتها كافة باستخدام مناهج "أكسفورد" الرائدة والمتطورة، وتقديم دورات مرنة لتلبية رغبات المستفيدين، ودورات تخصصية؛ لتحقيق احتياج سوق العمل، وتوفير البيئة التعليمية الملائمة لتعلم وتطبيق اللغة الإنجليزية، والتعاقد مع أفضل المدربين، والاستمرار في تدريبهم على طرق التدريس الحديثة.

وأضاف أن الجامعة تعمل على تطبيق أعلى معايير الجودة وصولاً إلى تعليم يفي باحتياجات سوق العمل، وعقد شراكات تعليمية مع مؤسسات التدريب العالمية وشراكات فعّالة مع المؤسسات المجتمعية.