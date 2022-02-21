محمد بن مسعود - الدمام - ليس فقط الرئتين .. تعرف كيف يؤثر فيروس كورونا على الجهاز الهضمى

أظهر فيروس كورونا، الذي كان يعتبر في البداية مرضًا تنفسيًا، دليلًا على أنه يمكن أن يؤثر على أعضاء أخرى أيضًا، بما في ذلك القناة الهضمية، وتوصلت دراسة جديدة إلى الرابط المحتمل لكيفية تسبب كورونا في مشاكل في الجهاز الهضمي.

نظر البحث، الذي نُشر في مجلة Frontiers in Immunology ، في عينات الجهاز الهضمي من الأشخاص الذين ماتوا بعد تشخيص إصابتهم بـ كورونا خلال الموجة الأولى من الوباء.

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وفقًا للباحثين من King’s College London،على الرغم أن فيروس كورونا الحاد يمكن أن يسبب صعوبات في التنفس وارتفاع في درجة الحرارة، فقد يصاب بعض المرضى أيضًا بالإسهال والغثيان والقيء، مما يشير إلى إصابة الجهاز الهضمي.

من جانبه، قال البروفيسور جو سبنسر، من كينجز كوليدج لندن، “تُظهر هذه الدراسة أنه في حالة كورونا الشديدة، يتم تعطيل هذا المكون الرئيسي لجهاز المناعة، سواء كانت الأمعاء نفسها مصابة بـ كورونا أم لا، ومن المحتمل تساهم في الاضطرابات في التجمعات الميكروبية المعوية في كورونا التي أبلغ عنها آخرون “.

تم تغيير شكل وخلوية مجموعة من البصيلات اللمفاوية التي تبطن الأمعاء الدقيقة في العينات، بغض النظر عن المستويات المحلية للفيروس.

وفي الأفراد الذين ماتوا بسبب كورونا، شمل ذلك استنفاد المراكز الجرثومية، والتي عادة ما تولد الخلايا المنتجة للأجسام المضادة، ويمكن أن ينشأ فقدان التنوع الجرثومي، نتيجة لانخفاض المناعة.

وفقًا للدراسة، تعد مجموعات البكتيريا المعوية الصحية ضرورية للصحة المثلى، والأنسجة اللمفاوية في الأمعاء تحافظ عليها بشكل عام.