محمد بن مسعود - الدمام - لو بتحب المأكولات البحرية.. احذر 5 مخاطر صحية غالبًا ما يتم تجاهلها

تعد المأكولات البحرية أحد أكثر خيارات الطعام شعبية في جميع أنحاء العالم، خاصة في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​والمناطق الساحلية.

وفقًا لموقع “healthline”، فالمأكولات البحرية غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والبروتينات والدهون الصحية والعناصر الغذائية الأخرى المهمة لنمو الدماغ وصحة الجلد والقلب والعافية بشكل عام، وعلى الرغم من كونها فئة من الأطعمة التي يتم استهلاكها بشكل شائع وكونها مصدرًا لفوائد مختلفة، إلا أن تناول المأكولات البحرية بشكل غير معتدل قد لا يكون أفضل فكرة لجسمك

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مخاطر استهلاك المأكولات البحرية

فيما يلي بعض مخاطر استهلاك المأكولات البحرية التي يجب أن تبحث عنها:

احترس من المعادن الثقيلة

يمكن العثور على مجموعة متنوعة من المعادن الثقيلة مثل الرصاص والزئبق في المأكولات البحرية، وعندما تدخل هذه المعادن إلى جسم الإنسان، فإنها يمكن أن تؤدي إلى سمية يمكن أن تلحق الضرر بالدماغ والقلب والصحة العامة.

احذر من الطفيليات

الطفيليات هي كائنات حية يمكن أن تلوث المأكولات البحرية مثل الدودة الشريطية وما إلى ذلك، وتنتقل إلى البشر بعد تناول تلك المأكولات البحرية، وهو أمر شائع بين أطباق مثل السوشي والساشيمي وما إلى ذلك والتي غالبًا ما يتم تناولها نيئة، لذلك، يُنصح بطهي المأكولات البحرية وتنظيفها جيدًا قبل الاستهلاك.

السموم العضوية

المحيط مليء بالملوثات العضوية التي يمكن أن تتراكم غالبًا في الأنسجة الدهنية للأسماك، هذه المواد الكيميائية عند تناولها، يمكن أن تسبب ضررًا لجهاز المناعة، وبالتالي تعريض الجسم لمضاعفات صحية مثل السرطان، وعدم التوازن الهرموني، وما إلى ذلك، كما يمكن أن تكون غير صحية للغاية للأطفال والأمهات خاصة أثناء الرضاعة الطبيعية.

سمية الزئبق

يمكن أن يؤدي الزئبق الزائد في الجسم إلى حالة تعرف باسم سمية الزئبق، وعند استهلاك المأكولات البحرية التى تحتوى على زئبق زائد قد تنتقل إلى البشر، لذلك، يمكن أن يؤدي الاستهلاك غير الخاضع للإشراف للمأكولات البحرية التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق إلى الإصابة بتسمم بالزئبق مما قد يؤدي إلى ضعف الإدراك ومضاعفات صحية أخرى.