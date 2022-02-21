تنبيه هام من سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين بشأن خطورة العاصفة “يونيس”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

دعت سفارة المملكة لدى بلجيكا، المواطنين السعوديين الزائرين والمُقيمين هناك، إلى توخّي الحذر من العاصفة “يونيس” التي تمر بها البلاد حالياً ويتوقع أن تضـرب عدة دول أوروبية.

وأوضحت السفارة، أن التحذيرات الأخيرة الصادرة من المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية تشير لإمكانية رفع درجة الحذر من الصفراء إلى الحمراء في منطقة والونيا والعاصمة بروكسل.

وأهابت السفارة بالمواطنين اتباع التعليمات التي أعلنتها السلطات البلجيكية بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل، وتقليل التحركات قدر الإمكان.