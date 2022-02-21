محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
دعت سفارة المملكة لدى بلجيكا، المواطنين السعوديين الزائرين والمُقيمين هناك، إلى توخّي الحذر من العاصفة “يونيس” التي تمر بها البلاد حالياً ويتوقع أن تضـرب عدة دول أوروبية.
وأوضحت السفارة، أن التحذيرات الأخيرة الصادرة من المعهد الملكي البلجيكي للأرصاد الجوية تشير لإمكانية رفع درجة الحذر من الصفراء إلى الحمراء في منطقة والونيا والعاصمة بروكسل.
وأهابت السفارة بالمواطنين اتباع التعليمات التي أعلنتها السلطات البلجيكية بشأن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبقاء في المنازل، وتقليل التحركات قدر الإمكان.
كانت هذه تفاصيل خبر تنبيه هام من سفارة المملكة في بلجيكا للمواطنين بشأن خطورة العاصفة “يونيس” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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