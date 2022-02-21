اليابان.. تطعيم الأطفال دون 12 عاماً ضد كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

قررت الحكومة اليابانية البدء في إرسال شحنات من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا (كوفيد 19) المستجد هذا الأسبوع إلى البلديات والمنشآت الصحية للبدء في تطعيم الأطفال بين خمسة أعوام و11 عاما ضد الوباء.

وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) أنه سيجري إدخال هذه الفئة العمرية ضمن برنامج التطعيم العام بداية من اليوم.

وتعتزم الحكومة تسليم إجمالي 12 مليون جرعة من لقاحات كورونا على مستوى البلاد بحلول شهر مايو المقبل.

أخبار قد تهمك

ومن المتوقع أن يبدأ التطعيم في بعض المناطق هذا الشهر.

ويحتوي اللقاح المقرر تطعيم الأطفال ضمن هذه الفئة العمرية به على ثلث الجرعة التي تعطى لمن بلغوا 12 عاما فأكثر.

وسيحصل الأطفال على جرعتين بفاصل ثلاثة أسابيع بين الأولى والثانية.