شكرا لقرائتكم خبر عن لبسنا يوم بدينا والان نبدء بالتفاصيل
ويتمثل زي المنطقة الوسطى في ثلاثة أشكال، الأول للرجال: عقال، غترة، دقلة، والثاني: عقال، غترة، المردون، خنجر، ثوب، والثالث: عقال، غترة، دقلة، محزم، ثوب، أما ملابس النساء، فالأول: برقع، شيلة، مطقع، حزام، والثاني: هامة، بشت، كرته، شنطة، والثالث: بخنق، فيما يتألف زي المنطقة الشمالية من شكلين من اللباس، الأول للرجال: عقال، شماغ، دقلة، والثاني: عقال، غترة، دقلة، أما ملابس النساء، فالأول: شيلة، المحوثل، والثاني: المحوثل، وفي المنطقة الجنوبية أيضًا في شكلين من اللباس، الأول للرجال: الصمادة، الجبة، محزم، خنجر، والثاني: الشبلة، الجبة، أما ملابس النساء فالأول: شيلة، السدرة، والثاني: شيلة، السدرة.
ويضم زي المنطقة الشرقية شكلين من اللباس: الأول للرجال: عقال، غترة، البشت، والثاني: عقال، غترة، البشت، أما ملابس النساء فالأول: شيلة، النشل، والثاني: النشل، فيما يتمثل زي المنطقة الغربية في شكلين من اللباس، الأول للرجال: عقال، شماغ، السديري، ثوب، والثاني: عقال، شماغ، السديري، ثوب، أما النساء، فالأول: شيلة، المسدح، والثاني: شيلة، المسدح.