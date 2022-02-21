شكرا لقرائتكم خبر عن لبسنا يوم بدينا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بمناسبة يوم التأسيس -1727م-، أصدرت هيئة الأزياء دليلًا مصورًا للأزياء السعودية بعنوان «لبسنا يوم بدينا» تضمن أزياء المناطق «الوسطى والشرقية والشمالية والغربية والجنوبية» بمختلف أشكالها للرجال والنساء.

ويتمثل زي المنطقة الوسطى في ثلاثة أشكال، الأول للرجال: عقال، غترة، دقلة، والثاني: عقال، غترة، المردون، خنجر، ثوب، والثالث: عقال، غترة، دقلة، محزم، ثوب، أما ملابس النساء، فالأول: برقع، شيلة، مطقع، حزام، والثاني: هامة، بشت، كرته، شنطة، والثالث: بخنق، فيما يتألف زي المنطقة الشمالية من شكلين من اللباس، الأول للرجال: عقال، شماغ، دقلة، والثاني: عقال، غترة، دقلة، أما ملابس النساء، فالأول: شيلة، المحوثل، والثاني: المحوثل، وفي المنطقة الجنوبية أيضًا في شكلين من اللباس، الأول للرجال: الصمادة، الجبة، محزم، خنجر، والثاني: الشبلة، الجبة، أما ملابس النساء فالأول: شيلة، السدرة، والثاني: شيلة، السدرة.

ويضم زي المنطقة الشرقية شكلين من اللباس: الأول للرجال: عقال، غترة، البشت، والثاني: عقال، غترة، البشت، أما ملابس النساء فالأول: شيلة، النشل، والثاني: النشل، فيما يتمثل زي المنطقة الغربية في شكلين من اللباس، الأول للرجال: عقال، شماغ، السديري، ثوب، والثاني: عقال، شماغ، السديري، ثوب، أما النساء، فالأول: شيلة، المسدح، والثاني: شيلة، المسدح.