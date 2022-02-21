شكرا لقرائتكم خبر عن «يوم التأسيس» إقبال غير مسبوق على الأزياء التراثية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حركة الطلب على المشتريات أكثر من المعروض

400 ريال سعر العقال المقصب.. والبرقع يقفز لـ 50

حرص كبير من المواطنين على الاحتفاء بالمناسبة الوطنية

رصدت (اليوم) حركة المواطنين لشراء الملابس التراثية السعودية الرجالية والنسائية، بمناسبة يوم التأسيس السعودي في سوق الحب بوسط الدمام، وسط ارتفاع واضح في الأسعار نتيجة الإقبال الكبير على الشراء، خاصة العقال المقصب والبشت والدقلة، بالإضافة إلى الملابس النسائية التراثية، وكذلك غطاء الوجه «البرقع»، فضلاً عن الملابس التراثية الخاصة بالأطفال.

وأدت زيادة حركة الإقبال من المتسوقين على استغلال بعض الباعة للمناسبة، ومضاعفة الأسعار، إذ قفز العقال المقصب إلى أكثر من 300 ريال، بينما وصل غطاء الوجه إلى 50 ريالا.

نفاد الكمية

وقالت المواطنة أم عبدالله إنها جاءت إلى السوق من أجل شراء الملابس الخاصة بالزي السعودي لابنها، مشيرة إلى أنها بحثت عن العقال المقصب ولم تجده لنفاد الكمية.

وأضافت إن هذا اليوم هو الثالث لها في رحلة البحث عن العقال ولم تجده، واكتفت بشراء الدقلة والصديري.

وأكملت: يوم التأسيس مناسبة غالية علينا وترددت على السوق كثيرا؛ لشراء المستلزمات الخاصة بالزي لمشاركة ابني في هذا اليوم.

أسعار متداولة

ويقول المواطن عبدالله الصادق إنه اشترى البشت من أحد المحلات الخاصة بصناعة وحياكة البشوت، واللافت هو زيادة حركة المرتادين على السوق بشكل غير مسبوق طوال الثلاثة الأيام الماضية.

وأضاف: الملاحظ استغلال بعض الباعة لهذه المناسبة ورفع الأسعار، في الوقت الذي يجب أن تكون الأزياء التراثية وغيرها في متناول الجميع، وتتسم بالتخفيضات وليس العكس.

عناء البحث

من جهتها، قالت المواطنة بيان محمد، إنها ذهبت إلى السوق لشراء مستلزمات الزي السعودي؛ «العقال المقصب والدقلة» لابنها ليشارك مع زملائه الاحتفال بيوم التأسيس. وأضافت: كان يجب التهيئة لهذه المناسبة بتوفير المستلزمات الخاصة بهذا اليوم، إذ إنها بحثت عن العقال المقصب، وفوجئت بنفاده من السوق، وحصلت عليه بعد عناء من أحد المحلات بسعر مناسب.

غطاء الوجه

وقالت المواطنة جود المعيقلي إنها ذهبت إلى سوق الحب في وسط الدمام لشراء بعض الأزياء الشعبية لابنتها من ملبس نسائي شعبي، مشيرة إلى أن هناك ارتفاعا غير مسبوق في بعض المستلزمات النسائية والتي منها غطاء الوجه «البرقع» والذي وصل سعره إلى 50 ريالا، علما بأن متوسط سعره الحقيقي لا يتجاوز الـ 15 ريالا، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار بعض الملابس الشعبية النسائية مثل الدراعات و«الجلابيات» والتي عادة لا تتجاوز الـ80 ريالا، مشيرة إلى وجود حالة استغلال في حركة البيع والشراء بالتزامن مع مناسبة يوم التأسيس.

ملابس الأطفال

وأوضح المواطن محمد أبو خميس أن أسعار الزي السعودي مناسبة، ولكن هناك بعض التجار استغل هذه المناسبة برفع الأسعار، مشيرا إلى أنه ذهب إلى السوق لشراء بعض المستلزمات الخاصة لطفله، لمشاركته في مناسبة يوم التأسيس مع زملائه في المدرسة. وقال: هناك إقبال كبير من المتسوقين لشراء المستلزمات الخاصة بهذا اليوم.

المستلزمات الرجالية

وأوضح نسيم الشواف أحد المستثمرين في مجال الملابس التراثية، أن هناك إقبالا كبيرا من المتسوقين لشراء العقال المقصب، لافتاً إلى أن قرار الاحتفاء بيوم التأسيس جاء مفاجئا، وبالتالي لم نستطع تغطية جميع المستلزمات الرجالية.

وأضاف: أسعار المستلزمات ثابتة لدينا في المحل، ولكن هناك من استغل الوضع برفع الأسعار.

وبين علي الشواف أن هناك استغلالا كبيرا من قبل بعض المتاجر، التي ضاعفت الأسعار وأصبح الطلب أكثر من العرض، مشيراً إلى أنه استنفر جميع الطاقات الشبابية المتواجدة لديه بالمتجر للسفر وإحضار كميات أكثر وبيعها في السوق بأسعار مناسبة. وقال: بعض المتاجر تبيع العقال المقصب بـ400 ريال.