شكرا لقرائتكم خبر عن الشاحنات داخل الأحياء.. 5 مخاطر بيئية وصحية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طالب أهالي الدمام، بإيجاد حلول لمرور الشاحنات بالأحياء، التي قد تتسبب في مخاطر بيئية وصحية، تشمل: انبعاث العوادم بالقرب من المنازل، وتهالك الطبقة الأسفلتية، وتضييق الطرق، فضلا عن تهديدها الأطفال وكبار السن، وتشويه المظهر الحضري.

وأكدوا أهمية إيجاد طرق فرعية من داخل الأحياء تصب بالمناطق السكنية، مشيرين إلى أن حي النهضة تحيط به مستودعات صناعية، وقريب من المدينة الصناعية الأولى، والشاحنات تعبر الحي للتوجه إلى المستودعات، وهو ما يتطلب إغلاق الطريق من داخل الحي وتوجيه الشاحنات للمستودعات من الطريق الرئيسي.

الطبقة الأسفلتية

وذكر عادل القرني أن مرور الشاحنات بهذا الطريق، يؤدي إلى تكون الحفر في الطبقة الأسفلتية كما أنها تشكل خطرا على أهالي الأحياء، ويساهم دخول الشاحنات إلى الأحياء السكنية في التشوه البصري.

تيسير الحركة

وأكد أن إغلاق طريق الصناعية الأولى من داخل الحي يساعد في تيسير حركة المركبات، مشيرا إلى أن تواجد الشاحنات في الأحياء السكنية يشكل تلوثا بيئيا، وذلك بانبعاث العوادم بالقرب من المنازل، وينبغي منع مرور الشاحنات بأي حي سكني.

مصدر إزعاج

وطالب محمد سعد بإغلاق الطريق الرابط بين حي النهضة والمستودعات بالصناعية الأولى، مشيرا لما في ذلك من إيذاء للسكان، وخطورة على المركبات والأطفال، خصوصا أن سكان الأحياء يفضلون رياضة المشي في المساء، ومرور الشاحنات يؤذيهم، وشدد على ضرورة زيادة الاهتمام بحي النهضة، ومنع دخول الشاحنات من داخل الحي وتوجيهها بالدخول عبر الطريق الرئيسي.

تشوه بصري

وقال خالد علي: إن الشاحنات في الأحياء تشكل تشوها بصريا، وتسفر عن أضرار صحية نتيجة العوادم التي تلوث الجو، وتضر الطرق والأرصفة وتسبب الحفر، مطالبا بإيجاد حلول بديلة.

وقال إن إغلاق الطريق المؤدي للصناعية الأولى سيساهم في راحة أهالي الحي، مشيرا إلى أن الأحياء التي تضم مصانع ومستودعات، تتطلب حلولا جذرية تفصل مداخلها عن الحي، ومنع عبور الشاحنات إليها.

توجيه الشاحنات للمستودعات من الطرق الرئيسية ضرورة