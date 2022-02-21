شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يستعرض العلاقات مع ممثل الاتحاد الأوروبي ومسؤول ألماني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعرض صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي، وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك، وذلك على هامش أعمال مؤتمر ميونخ للأمن، بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حيال البرنامج النووي الإيراني والمفاوضات الدولية المبذولة في هذا الشأن، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز الجهود المشتركة بشأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي الإرهابية بحق اليمن وشعبه الشقيق، التي تقوم بتعطيل الحل السياسي في اليمن.

كما تناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها، وعلى رأسها تعزيز الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.

من ناحية أخرى استعرض وزير الخارجية، مع الوزير الاتحادي للشؤون الخاصة مدير المستشارية الاتحادية الألمانية د. فولفغانغ شميدت، العلاقات المتينة بين المملكة وألمانيا وسُبل تعزيزها ودعمها في كافة مجالات التعاون والتنسيق المشترك.

وناقش الجانبان العديد من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وجهود إرساء دعائم السلام التي يبذلها البلدان الصديقان بالمنطقة والعالم. حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.